9. Juni 2017

NEUWIED – Sänger bevölkern den Luisenplatz – Mehrere Chöre am Samstag zu Gast in der Innenstadt – „Voices of Neuwied – Neuwied singt!“: Zu dieser Veranstaltung lädt der Jazz!Chor Neuwied für Samstag, 10. Juni, auf den Luisenplatz ein. Wie das veranstaltende Ensemble nun mitteilt, beginnt das Programm eine Stunde später als geplant. Für 12:00 Uhr steht ein allgemeines Singalong auf dem Programm, an dem das Publikum sich beteiligen kann. Anschließend, um 13:30 Uhr, stellt der Jazz!Chor Neuwied sein neues Programm vor. Die Stimmen des Kinder- und Jugendchors Ransbach-Baumbach erklingen um 14:00 Uhr; um 14.30 Uhr folgt der Junge Chor Koblenz. Chöre des Kreis-Chorverbands geben um 15:00 Uhr eine Kostprobe ihres Könnens ab, bevor dann um 16:00 Uhr erneut die Neuwieder am Zug sind: Gemeinsam mit Chorsängern stimmen sie bekannte Hits an.