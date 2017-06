Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

REGION – Medizinstudium an der Uni Siegen – Wichtiger Baustein für eine gesicherte ärztliche Versorgung im Landkreis Altenkirchen – An der Universität Siegen gehen die Planungen für ein Medizinstudium mit großen Schritten voran. Vor diesem Hintergrund wandte sich Landrat Michael Lieber Anfang Mai erneut mit der Bitte um Unterstützung dieses Vorhabens an Wissenschaftsminister Wolf und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, wie die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung mitteilte.

Landrat Michael Lieber betont, wie wichtig es sei, dass die ländlichen Gebiete eine Zukunftsperspektive bei der hausärztlichen Versorgung und der Nachwuchsgewinnung haben. Durch ein Medizinstudium an der Universität Siegen könnte auch der Landkreis Altenkirchen Medizinernachwuchs generieren. Die Bedürfnisse der Menschen machten an Landesgrenzen nicht Halt und der Landkreis sei dringend auf eine bildungspolitische Alternative zum Medizinstudium im fernen Mainz angewiesen, um dem drohenden Hausarztmangel entgegenzuwirken. Das Angebot der Uni Siegen wäre dazu neben Köln/Bonn und Marburg/Gießen ein wichtiger Baustein direkt an der Landesgrenze.

Gleichzeit weist Lieber darauf hin, dass eine Landarztquote für das Medizinstudium dringend von Nöten sei. Mit ihr könnten Abiturienten, die bereit sind, später als Hausarzt aufs Land zurück zu kommen, auch ohne Einser-Abitur Medizin studieren. Der Landkreis Altenkirchen pflegt seit vielen Jahren einen Kooperationsvertrag mit der Universität Siegen und lobt mit dieser seit 14 Jahren einen gemeinsamen Studienpreis aus. Obwohl in NRW gelegen, ist Siegen die wichtigste Regionaluniversität für den Landkreis Altenkirchen.