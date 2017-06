Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

REGION – evm-Kundenzentren schließen früher – Geänderte Öffnungszeiten am 9. Juni beachten – Aufgrund einer internen Veranstaltung schließen einige Kundenzentren der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) am Freitag, 9. Juni, früher. Folgende Öffnungszeiten sind zu beachten: Das Kundenzentrum in Höhr-Grenzhausen ist bis 10:00 Uhr geöffnet. Die Kundenzentren in Dierdorf und Westerburg sind bis 09:30 Uhr geöffnet.

Das Kundenzentrum in Montabaur bleibt wie gewöhnlich offen. Telefonisch werden Kunden unter der Servicenummer 0261 402-11111 beraten. Ab Montag, 12. Juni, sind die evm-Kundenzentren wieder wie gewohnt geöffnet.