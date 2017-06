Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

WISSEN – 5. Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Wissen am Samstag 02. September: Jetzt Projekte finden und anmelden – „Freiwillig und ehrenamtlich für einen Tag“ heißt es in der Verbandsgemeinde Wissen alle zwei Jahre. Am Samstag, 02. September soll es wieder soweit sein: in der Zeit von 09:00 bis circa 16:00 Uhr soll der diesjährige Freiwilligentag stattfinden. Anschließend ist wieder ein Dankeschön-Grillen am Schönsteiner Schützenhaus geplant. Mitmach-Projekte sind nun gefragt. Die zahlreichen Aktionen, welche bei den vergangenen vier Freiwilligentagen umgesetzt wurden, können sich sehen lassen. Sicher gibt es auch in diesem Jahr wieder „Baustellen“, welche freiwillig und ehrenamtlich angepackt werden können. Es fehlt noch eine Idee für ein Projekt beim Freiwilligentag? Die Veranstalter, der Arbeitskreis Ehrenamt der Zukunftsschmiede und die Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen, unterstützen gerne bei der Findung von Projekten. Bänke streichen, Blumenzwiebel pflanzen, Außengelände gestalten, Kinder- und Seniorenprojekte, Projekte für und mit Flüchtlingen – alles ist denkbar. Die Projekte sollen Spaß machen und zeigen, dass man gemeinsam vieles auf die Beine stellen kann.

Mit dem Anmeldebogen, welcher bei der Ehrenamtsbörse im Wissener Rathaus (Zimmer 23) erhältlich ist, kann ab sofort gerne ein Projekt eingereicht werden. Die Meldungen sollen bis zum 30. Juni erfolgen. Die Vorbereitung und Detailplanung der einzelnen Projekte kann während oder nach den Sommerferien vorgenommen werden, wichtig ist zunächst die Anmeldung.

Allen Vereinen, Parteien, Schulen, Kindertagesstätten etc. in der VG Wissen wird der Anmeldebogen zugesendet. Die gemeldeten Projekte werden frühzeitig vor dem Freiwilligentag veröffentlicht, damit sich dann gerne freiwillige Helfer/-innen zu den einzelnen Projekten anmelden können.

Für alle Fragen zum Freiwilligentag steht die Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen unter Telefon: 02742/939 159 Rede und Antwort. Mail: info@rathaus-wissen.de. Ansprechpartner im Rathaus Wissen ist Jochen Stentenbach. Der Leiter des Arbeitskreises Ehrenamt, Horst Rolland, ist unter Telefon: 02742/3596 ebenfalls erreichbar.