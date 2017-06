Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

MAINZ – Staatssekretär David Langner: Ausbildung von Physiotherapeuten in Rheinland-Pfalz wird verbessert – Arbeitsstaatssekretär David Langner nahm von der vom Sozialministerium eingesetzten Lehrplankommission eine Empfehlung für einen Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplan Physiotherapie entgegen. „Ich freue mich, dass es uns mit dem neuen landeseinheitlichen Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplan für die Physiotherapie gelingen wird, die Ausbildung von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten weiter zu verbessern. Damit wird eine hochwertige Versorgung in der Physiotherapie in Rheinland-Pfalz sichergestellt“, so Langner. Der Beruf der Physiotherapeutin und des Physiotherapeuten sei neben dem Pflegeberuf einer der zentralen Berufe im Gesundheitswesen.

Unter Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure rund um die Ausbildung zur Physiotherapeutin und zum Physiotherapeuten wurde die Empfehlung mit hoher Praxisorientierung erarbeitet. Sie regelt die schulische und die praktische Ausbildung der Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Rheinland-Pfalz.

Staatssekretär David Langner nahm die Übergabe im Mainzer Sozialministerium zum Anlass, sich bei der Kommission für die gute Zusammenarbeit zu bedanken und betonte: „Der Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplan wird ein Meilenstein zur Verbesserung der Physiotherapieausbildung sein und gewährleistet eine zukunftsfähige Qualifizierung. Er trägt dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz auf eine gute physiotherapeutische Versorgung auf dem aktuellen Stand der Fachwissenschaften Rechnung.“

Die Empfehlung für einen Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplan für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten beschreibt und vermittelt Lerninhalte für eine dreijährige Ausbildungszeit anhand einzelner Module. Jedes Lernmodul legt die zu vermittelnden Kompetenzen, die Inhalte an den Lernorten Schule und Praxis sowie die didaktischen Methoden fest. Die Empfehlung wird durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie geprüft und danach als Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplan veröffentlicht.