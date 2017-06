Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

LINZ – „Querschnitt“ in der Senioren-Residenz Sank Antonius – Eine Ausstellung mit einer breitgefächerten Auswahl von Bildern aus dem Lebenswerk des Künstlers Jürgen Liesenfeld – LfD – ist ab 17. Juni, in der Linzer Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8, 53545 Linz zu sehen. Bei den zum Teil sehr großformatigen, überwiegend abstrakten Bildern arbeitete der Künstler vorwiegend mit Acryl- und Ölfarben, aber auch mit Tusche und Graphit auf Leinwand, Tüchern, Papier und Holz. Seine Bilder setzen sich meist kritisch mit der Existenz des Menschen in der heutigen Zeit auseinander. Liesenfeld hat in vielen seiner Werke versucht, den Verlust der Seele und Wurzellosigkeit des modernen Menschen auf die Leinwand zu bannen. Harte, gespiegelte Abbilder der Welt von heute sind seine Botschaften.

Der 2009 verstorbene Liesenfeld hat sich schon während seines Studiums der Kunst, Anglistik, Hispanistik, Psychologie, Pädagogik und Philosophie in den 1970er-Jahren intensiv als Maler hervorgetan, bis er sich in späteren Jahren als frei schaffender Künstler in Rheinbrohl niederließ. Zahlreiche Ausstellungen – so zum Beispiel in Bonn, Koblenz, Bad Kreuznach, Trier wie auch in Linz am Rhein – stellten seine Vielfalt als Künstler dar. Unter anderem wurde er 1986 mit dem Kunstpreis von Trier/Saarburg ausgezeichnet.

Seine facettenreichen Gemälde werden häufig von der Farbe blau dominiert, denn für Liesenfeld war es genau dieses kosmische Blau, das die Kälte der Gesellschaft einfangen kann. Bei vielen seiner Gemälde scheint es, als unternehme der Künstler hier Reisen in unbewusste Tiefen. Er malte nicht nach Motiven, sondern seine Malerei ist zur Gänze ein Produkt der Phantasie. Der Mensch in Form von Köpfen, mal am Rand, mal bildfüllend, ist häufig ein zentraler Punkt seiner Bilder. Seine Bilder haben nicht den Anspruch, auf Anhieb vom Betrachter erfasst und verstanden zu werden, sondern möchten anregen, sich in kleinen Schritten Liesenfelds Visionen zu nähern und seine eigenen Interpretationen zu finden.

Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet mit einer Vernissage am Freitag, 23. Juni ab 19:00 Uhr in der Kapelle der Senioren-Residenz Sankt Antonius, Am Konvikt 6-8, 53545 Linz statt. Die Eröffnungsrede wird der Leiter der Residenz Sven Lefkowitz halten, für die musikalische Umrahmung sorgt Gitarrist Gregor Klutmann. Die Schwester des Künstlers, Petra Klutmann-Berger, wird die Interessierten durch die Ausstellung führen. Die Initiatoren der Ausstellung freuen sich auf möglichst zahlreiche Besucher. Nach der Vernissage ist die Ausstellung noch bis zum 15. Oktober in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr täglich zu besichtigen. Fotos: Privat