Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo holt drei Platzierungen bei den Berlin Open – Die Bundeshauptstadt lud auch dieses Jahr mit ihrem bekannten Bundesranglistenturnier über 1.000 Kämpfer ins Erika Hess Eisstadion. Das Turnier war wieder einmal mit großer Beteiligung aus dem Ausland besetzt. – SPORTING Taekwondo konnte am Ende mit drei Platzierungen den Heimweg antreten. Ajdin Midzan verbuchte am Ende des Turniertages einen Zweiten Platz. Im Finale fand er nicht ganz in den Kampf hinein und konnte den Sieg leider nicht an sich reißen. Leni Schwab traf im Finale auf eine aus Griechenland angereiste Kämpferin, gegen die sie anfangs zurück lag. Den Kampf drehend, gelang es der SPORTING Athletin, auf Augenhöhe mitzuhalten und den Kampf spannend zu halten. Sich nichts schenkend arbeiteten beide Sportlerinnen bis zum Ende ehrgeizig; der Sieg ging letztlich leider an die Griechen. -Somit gutes Silber für Leni Schwab! Gleb Keil erkämpfte seine Drittplatzierung taktisch stark durchdacht und den Anweisungen seines Trainers Eugen Kiefer folgend verdient. Eine Führung holen und weiter ausbauend schlug er seinen Viertelfinalgegner 15:1. (euki) Foto: Sporting