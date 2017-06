Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

REGION – BHAG Cup 2017 – die besten Nachwuchskicker starten ihre Jagd auf die Pokale – Am kommenden Samstag, 10. Juni, geht es endlich los. Dann starten die Spiele um den 1. BHAG Cup. Der JFV Siebengebirge sucht zusammen mit der Bad Honnef AG (BHAG) die besten Juniorenfußballmannschaften aus der Region. Das Turnier wird in sieben Leistungsklassen, von Bambini bis zur A-Jugend, ausgetragen. Gespielt wird an drei Tagen an verschiedenen Spielorten.

„Sportförderung ist der Bad Honnef AG ein großes Anliegen. Deswegen haben wir den BHAG-Cup ins Leben gerufen. Er soll dazu beitragen, die Begeisterung am Fußball, an der Bewegung und am Teamgeist zu fördern“, sagt Lucas Birnhäupl, Marketingleiter der Bad Honnef AG.

Bereits 2015 veranstaltete der SV Rheinbreitbach, zusammen mit der BHAG ein Juniorenturnier. Die Idee zu dem BHAG Cup wurde Anfang 2016 entwickelt. „Wir haben gemeinsam mit dem JFV Siebengebirge ein Fußballturnierformat gesucht, das gleich mehrere Ziele verfolgt“, erläutern Birnhäupl und Markus Osterbrink, Vorstandsmitglied des JFV, wie der jetzt jährlich stattfindende Cup aus der Taufe gehoben wurde. Die Ziele: Möglichst viele Vereine sollen an der Veranstaltung teilnehmen können. Für die Teilnahme am Turnier sollen keine Teilnahmegebühren erhoben werden und auch der Eintritt zu den jeweiligen Turnieren soll frei sein. Außerdem sollen die Vereine durch den BHAG Cup materiell unterstützt werden. „So haben wir eine Win-win-Situation für alle geschaffen“, ist Birnhäupl überzeugt und erläutert: „Die Bewirtung an den Spielorten übernimmt der austragende Verein. Die Gewinne daraus verbleiben vollständig bei den Vereinen.“

Das erste Spiel findet am Sonntag, 11. Juni, auf dem Kunstrasenplatz am Willscheider Weg 28, in Vettelschoß statt. Von 11:00 bis 14:00 Uhr kicken sechs Teams der A-Junioren. Die Siegerehrung ist gegen 14:15 Uhr. Die sechs Teams der B-Junioren spielen von 14:30 bis 18:30 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 18:45 Uhr erwartet.

Am Samstag, 24. Juni, wird dann auf den Kunstrasenplätzen, Hochstraße 2, in Asbach um die Pokale gekämpft. Acht Teams der C-Junioren treten in der Zeit von 10:00 bis 16:30 Uhr gegeneinander an. Die zwölf Teams der D-Junioren spielen parallel. Die Siegerehrungen sind um 16:45 Uhr.

Am Samstag, 1. Juli, ist der Austragungsort für den BHAG-Cup der Kunstrasenplatz an der Schmelztalstraße, in Bad Honnef. Zehn E-Junioren-Teams spielen von 10:00 bis 16:00 Uhr, gleichzeitig kicken zehn Teams der F-Jugend. Die Siegerehrungen sind gegen 16:15 Uhr. Weitere Infos unter: www.meinturnierplan.de und unter www.bhag.de/bhag-cup.