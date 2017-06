Fiat 500 ist Preis bei Sommerfesttombola der Kinderkrebshilfe Gieleroth

Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fahrzeugübergabe an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth – Das Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth findet am 28.August auf dem Sportplatz in Berod seine Austragung. Der 1. Preis der großen Tombola zum Sommerfest der Kinderkrebshilfe Gieleroth ist ein Fiat 500, der vom Autohaus Fiat Hottgenroth teilgesponsert. Zur Fahrzeugübergabe trafen sich Geschäftsleitung und Vorstandsmitglieder in den Räumen des Autohauses Hottgenroth in Altenkirchen. Die Vorstandsmitglieder Desiree Rumpel und Uli Fischer empfingen aus den Händen der Geschäftsführerin des Autohauses Sabine Hottgenroth-Voigt die Fahrzeugschlüssel.

Das beliebte Sommerfest steht unter dem Motto „Die große Comicwelt“. 16 Mannschaften werden um den Siegespokal einen Tag lang kämpfen. Ein weiterer Höhepunkt im Programm ist die Showband „Limited Edition“, die gegen 16:00 Uhr auftreten. Ab 18:30 Uhr beginnt die Verlosung. Neben dem Hauptpreis, dem Fiat 500 stehen weitere attraktive Preise. So als 2. Preis ein Rasenmähtrecker, 3. Preis ein Staubsaugwischer, 4. Preis ein Gutschein für Gartenmöbel im Wert von 1.500 Euro, 5. Preis ein Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro und natürlich weitere wertvolle Preise. Von Donnerstag bis Samstag, 8. bis 10. Juni, werden im REWE „am besten Petz“ in der Bahnhofstrasse in Altenkirchen von den Vertretern der Kinderkrebshilfe Gieleroth Lose verkauft und der Fiat 500 vorgestellt. (rewa) Foto: Renate Wachow