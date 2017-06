Hobbyfußballturnier beim FHC Wölmersen

Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

WÖLMERSEN – Turnier des FHC Wölmersen vom 14. Bis 16. Juni – 6. Mani-Cup 2017 vom 14. Bis 16. Juni auf der Sportanlage „Am Wald“ in Wölmersen. Am Mittwoch, 14. Juni, ab 18:00 Uhr werden die Spiele der Gruppe 1 ausgetragen: Es spielen: 1. FC Faxxe, SSV Grün-Weiß Birnbach, Drunken Raptorz und HSV Helmenzen. Am Donnerstag, 15. Juni, (Fronleichnam) ab 12:00 Uhr: Bambini-Turnier mit vier Mannschaften. Ab 14:30 Uhr ist gemeinsames Kaffeetrinken angesagt. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und eine Mitmachaktion für die Kinder. Ab 14:30 Uhr folgt ein Einlagespiel der Damenmannschaft des SSV Weyerbusch gegen die Seminaristen TSR. Ab 18:00 Uhr beginnen die Spiele der Gruppe 2: FSG Hasselbach-Werkhausen, FFC Hilgenroth, WHC Bettgenhausen-Seelbach und FHC Oberirsen. Der Freitag, 16. Juni wird um 18:30 Uhr mit einem Einlagespiel der AH-Mannschaften SSV Weyerbusch eröffnet. Um 19:45 Uhr beginnt das Spiel um Platz 3 und um 20:30 Uhr das Endspiel mit anschließender Siegerehrung und Pokalübergabe. (wwa) Fotos: Wachow