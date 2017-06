Schwerer Verkehrsunfall auf der L 287 – Zwei Personen schwer verletzt

Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

NEUNKHAUSEN – Beifahrer und einjähriges Kind bei Verkehrsunfall auf der L 87 schwer verletzt – Ein 40jähriger, pakistanisch stämmiger, britischer Autofahrer befuhr am Freitag, 02. Juni, gegen 18:00 Uhr, die L 287 aus Richtung Norken in Richtung Neunkhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Leitpfosten und fuhr in einen Graben, wo es nach 100 Metern durch einen Bauchlauf ausgehebelt wurde und sich mehrfach überschlug. Neben dem Fahrer befanden sind noch ein einjähriges Kind und sein 35jähriger Vater im Fahrzeug. Beide waren während des Unfalls nicht angeschnallt und wurden schwer verletzt. Sie wurden nach der notärztlichen Erstversorgung von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer wurde leicht verletzt, lehnte eine Untersuchung im Krankenhaus ab. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro