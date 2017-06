Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

BETZDORF – Ritterspiele und Knappenausbildung im Pfingstlager – Der CVJM/Ev. Jugendschar Betzdorf hatte zu seinem vierten Pfingstzeltlager eingeladen. Diesmal erkundete man bei einem längeren Marsch zunächst das Wisserland. Der Startpunkt lag in Schönstein. Dann ging es hinauf zur Köttingerhöhe. Im Weiler Glatteneichen machten die Wanderer Station an einem Wegekreuz mit Blick weit in Richtung Rhein und Siebengebirge. Die weitere Strecke führte über Nisterberg, Kirchseifen und Brunken bis zur Grillhütte bei Burbach/Mörsbach im benachbarten Westerwaldkreis. Hier stand auch das Zeltlager der Betzdorfer Gruppe. Motto in diesem Jahr war die Zeit des Mittelalters. Ritterspiele und Knappenausbildung gehörten deshalb zu den bevorzugten Betätigungen der rund 25 Kinder und Jugendlichen mit ihren 15 Betreuern. Fotos: Privat