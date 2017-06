Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

NIEDERHÖVELS – Zeltlager in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes von Niederhövels – Seit vielen Jahren gehört das Zeltlager in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes von Niederhövels wie selbstverständlich zu den Pfingsttagen. Angefangen hat es 1979 mit einer Gruppe von Campern aus dem Raum Morsbach, die einen schönen Platz am Elkenrother Weiher fanden. Rund 20 Jahre später zog nach Niederhövels um. Doch bevor die Zelte aufgebaut werden durften, waren zahlreiche Behördengänge zu erledigen. Die Verbandsgemeindeverwaltung Wissen und das Altenkirchener Gesundheitsamt sind nur zwei Beispiele davon. Da man jedoch „einschlägig positiv“ bekannt war, gab und gibt es keinerlei Probleme. Ein besonderer Dank ging auch diesmal an die Fürstlich Hatzfeldt`sche Verwaltung für das Bereitstellen des Geländes. „Was uns am meisten freut, ist aber“, so Platzsprecher Jan Mickoleit, „dass der TuS O4 „Germania“ Niederhövels alle die Jahre wieder Strom, Wasser und sanitäre Anlagen zur Verfügung stellt. Außerdem dürfen die Camper den gepflegten Rasenplatz für ihre sportliche Betätigung benutzen. Inzwischen bevölkert schon die dritte Generation von Campingfreunden den Zeltplatz. Auch jüngere Akteure haben die Organisation übernommen. In diesem Jahr hatten rund 40 Personen im Alter ab zwei Jahren, dazu mehrere Hunde, ihre Freude am naturnahen Leben weitgehend unter freiem Himmel. Leider musste man sich aber wegen der zeitweisen Niederschläge öfter als sonst unter Zeltplanen aufhalten. Die drei Tage an der Sieg waren aber trotzdem ein schönes Erlebnis. Auf das 40jährige Jubiläum im Jahre 2019 freuen sich die sympathischen Leute schon heute. (pr.)