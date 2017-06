Markus Blank als Ortsverbandschef der CDU Heimbach-Weis/Block bestätigt

Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

HEIMBACH-WEIS/BLOCK – Markus Blank als Ortsverbandschef der CDU Heimbach-Weis/Block wiedergewählt – Mitgliederversammlung der Heimbach-Weiser Christdemokraten hielt Rück- und Ausblick – Die Christdemokraten aus Heimbach-Weis und Block wählten bei ihrer Mitgliederversammlung turnusmäßig einen neuen Vorstand. Ortsverbandschef Markus Blank wurde wieder an die Spitze des CDU-Ortsverbandes gewählt und seine Stellvertreter Ruth Köfer sowie Michael Schmitz wurden ebenfalls für die nächsten beiden Jahre bestätigt. Vor Eintritt in die Wahl blickte Vorsitzender Markus Blank auf die zurückliegenden zwei Geschäftsjahre des Ortsverbandes zurück. Rund 20 Vorstandssitzungen wurden für die aktive Arbeit im Ortsverbandsvorstand genutzt und wichtige Projekte für den Stadtteil auf den Weg gebracht. „Die gemeinsame Arbeit im Ortsbeirat von Heimbach-Weis über Parteigrenzen hinweg kommt stetig unserem Dorf zugute“, betonte Markus Blank in seinem Rechenschaftsbericht. Viel Energie wurde zudem in die zurückliegenden Wahlkämpfe investiert und das Jubiläum 70 Jahre Ortsverband gebührend gefeiert. „Besonders stolz bin ich auf die gute Mischung der Generationen und Geschlechter“, so Blank in der Mitgliederversammlung und er ergänzte: „Wir haben zudem eine breite Unterstützung durch unsere Mitglieder.“ Beim Blick in die Zukunft ging es mit voller Kraft dem Wahlkampf entgegen. Die Planungen für die Bundestags- und Landratswahl laufen auf Hochtouren. „Wir haben mit unserem Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel und ersten Kreisbeigeordneten Achim Hallerbach zwei erstklassige Kandidaten, die sich mit viel Engagement für unsere Heimat einsetzen“, unterstrich Markus Blank und sicherte die Unterstützung der Heimbach-Weiser Christdemokraten zu: „Was immer wir können, wir fangen es an.“

Vervollständigt wird der Vorstand von Fred Brock (Geschäftsführer) und Andrea Ley (stellv. Geschäftsführer) sowie Thorsten Fischer (Kassierer) und Erwin-Josef Hammes (Schatzmeister). Außerdem wählten die Mitglieder acht Beisitzer: Leo Evers, Siegfried Hirsch, Philipp Ley, Hans-Jürgen Raymann, Simone Olk, Uwe Schimmig, Heinz-Peter Schmitz und Roland Zils.