Prachter wandern am Wochenende

Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

PRACHT – Zehnte geführte Familien-Wanderung in der Ortsgemeinde Pracht am Samstag, 10. Juni – Der Wandertag wird von den Vereinen Frauenchor Pracht, MGV Niederhausen, Bürgerverein Geilhausen, Karnevalsgesellschaft Fidele Jongen Pracht, Strücherfahrer Pracht und Sportgemeinschaft Niederhausen-Birkenbeul organisiert.

Zur Wanderung trifft man sich am Samstag, 10. Juni um 13:00 Uhr am Bürgerhaus in Geilhausen. Von dort startet die Wanderung und führt zunächst ins Birkenbachtal und weiter durch das Waldgelände „Hassel“ nach Ückertseifen. Am Bürgerhaus in Ückertseifen ist nach etwa fünf Wanderkilometer eine Rast eingerichtet, wo neben kalten und warmen Getränken auch Kuchen bereitgestellt wird.

Gestärkt und erholt geht es wieder durch die Ortslage Ückertseifen, das Waldgelände „Junkernholz“, vorbei an der Wunderbuche zum Raiffeisenturm in Beul. Wer den tollen Ausblick vom Raiffeisenturm genießen möchte, hat hierzu entsprechende Gelegenheit. Weiter geht es durch Birkenbeul nach Weißenbrüchen, wo nach etwa elf Kilometern die Gaststätte „Zum Bauernlümmel“ erreicht wird.

In der Gaststätte „Zum Bauernlümmel“ besteht die Möglichkeit auf Vorbestellung ein Abendessen (auf eigene Kosten) zu verzehren. Wer an dieser Wanderung teilnehmen möchte, meldet sich bei einem der oben genannten Vereinsvorstände an. Anmeldungen werden auch vom Ortsbürgermeister Udo Seidler, Telefon: 67245 angenommen.