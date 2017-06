40jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

FRIESENHAGEN – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 278 schwer verletzt – Eine größere Gruppe Motorradfahrer befuhr am Samstagmittag, 03. Juni, gegen 11:42 Uhr die L 278 aus Richtung Steeg kommend in Fahrtrichtung Friesenhagen. In einer Rechtskurve kam auf regennasser Fahrbahn ein 40jähriges Mitglied der Gruppe ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er zog sich eine Gehirnerschütterung und einen Schulterbruch zu. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Siegen gebracht.