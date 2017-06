Veröffentlicht am 6. Juni 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Im Jubiläumsjahr der Reformation tönt auch allerhand „Lutherisches“ durch die heimischen Kirchenschiffe. Jeweils drei Chorprojekte für Erwachsene und Kindergruppen stehen in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Programm der evangelischen Kirchengemeinden. Was alles angeboten wird und wofür gerne auch noch Mitsänger willkommen sind, wurde beim Kirchenmusikerkonvent in Altenkirchen vorgestellt. Erstmals trafen sich die haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusiker des evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen mit dem neuen Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal. Lilienthal, der seit Januar im Dienst ist und jüngst in Betzdorf bei seinem Antrittskonzert ganz besondere „Orgelakzente“ setzte, hatte für die Aktiven vor Ort viel Informatives und Anregendes mitgebracht. Mit einem geistlichen Wort stimmte Gemeindepfarrerin Gudrun Weber-Gerhards, die sich über die regen Aktivitäten im Bereich der Kirchenmusik freute, den Konvent in seine Arbeitssitzung ein.

Neben einem Kindersingspiel „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ (von Christian Buhr), das Lilienthal in Eichelhardt, Friedewald und Wissen mit Kindern ab sechs Jahren einstudieren und aufführen will, setzt der Kreiskantor in der Adventszeit noch auf einen ganz besonderen Leckerbissen: das Weihnachtsoratorium von Johann-Sebastian Bach (Teile I+III – und die „Donnerode“ von Georg Philipp Telemann) wird am Sonntag, 10. Dezember, ab 17:00 Uhr, in der Altenkirchener Christuskirche aufgeführt. Auch hierfür sind noch Mitsänger willkommen, ebenso wie für Chorprojekte in Betzdorf und Daaden.

Um Pressearbeit, Urheberrecht, Eingruppierungen und Informationen aus der Landeskirche ging es beim Kirchenmusiker-Konvent im Altenkirchener „Forum“ ebenso wie um Orgelpflege und –sanierungen, aber insbesondere auch um Fortbildungsangebote.

Froh sind die vielen nebenamtlichen Organisten, Leiter und Dirigenten von Vokal-, Kinder und Posaunenchören über die Möglichkeit vor Ort sich weiterzubilden. Etwa in Schlagtechnik, Stimmbildung oder dem Präsentieren von neuem geistlichen Liedgut. Informationen dazu und zu den kirchenmusikalischen Angeboten im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen gibt es auch unter www.kirchenkreis-altenkirchen.de und direkt bei Kreiskantor Johann-Ardin Lilienthal. (pes)

Foto: Zum ersten Mal mit dem neuen Kirchenkreis-Kantor Johann-Ardin Lilienthal (hintere Reihe, 2.v.r.) trafen sich die haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusiker aus dem Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen zu Kennenlernen, Austausch und Planung im Forum der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen. Foto: Petra Stroh