Veröffentlicht am 5. Juni 2017

WORMS – Kangalhund entwendet – Polizei sucht Zeugen – In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai drangen unbekannte Täter in einen Schrebergarten im Sandwiesenweg in Worms ein. Dabei entwendeten sie die erst drei Monate alte Hündin „Sultan“. Bei „Sultan“ handelt es sich um einen jungen Kangal Welpen, der ein rotes Halsband trägt und normalerweise sehr zutraulich ist. Die Kangal-Hunde haben eine typische schwarze Zeichnung im Gesicht, die auch Maske genannt wird. „Sultan“ ist neben dieser schwarzen Maske auch an ihrem grau-braun gescheckten Fell und den weißen Vorderpfoten zu erkennen. Für Hinweise jeglicher Art wären sowohl die Polizei Worms als auch die eigentlichen Hundebesitzer äußerst dankbar.