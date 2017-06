Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

HAMM (Sieg) – Siegerehrungen und Beförderungen der SG Hamm/Sieg – Auf ihrer Mitgliederversammlung vor dem Vogelschießen am 3. Juni, ehrte die Schützengesellschaft von 1841 Hamm/Sieg die Sieger des Preis- und Pokalschießens und das Offizierskorps sprach Beförderungen aus. Wie in jedem Jahr, war in den Wochen zuvor das vereinsinterne Preis- und Pokalschießen an drei Samstagen durchgeführt worden. Zwei Samstagschießen, ein Samstagstechen aller Wettbewerbe. Als Sieger aus den Wettbewerben gingen hervor: Jungschützenklasse: 1. Dominik Zeuner, 2. Marie Grüttner. Schützenklasse: 1. Amrik Josef Singh, 2. Boris Knautz, 3. Oliver Krogh. Damenklasse: 1. Janina Langenbach, 2. Simone Krogh, 3. Ute Winkler. Altersklasse: 1. Hans-Jörg Bartel, 2. Wilfried Hassel, 3. Ralf Niederhausen. Jagdscheibe: 1. Janina Langenbach, 2. Simone Krogh, 3. Amrik Josef Singh. Bogenklasse: 1. Roswitha Bolten, 2. Stephan Schmidt, 3. Simone Krogh. Großkaliberpokal: Achim Friedrich. Hans-Enders-Pokal: Norbert Grüttner. Ehrernscheibe der Altkönige, gestiftet von Oliver Krogh: Amrik Josef Singh

Vom Offizierkoprs befördert wurden die folgenden Personen: Zum Unteroffizier: Marie Sassmannshausen, Nikola Piller, Julia Fischer, Rolf Fischer. Zum Feldwebel: Marco Hassel, Dominik Lukas. Zum Oberfeldwebel: Roswitha Bolten, Marco Neuhoff, Ariane Ulland, Ute Winkler. Zum Oberleutnant: Beate Bartel, Amrik Singh. Zum Hauptmann: Boris Knautz, Jörg Lukas, Frank Becker. (stes) Foto: Stephan Schmidt