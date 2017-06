Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Dirk Euteneuer ist neuer Schützenkönig des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen – Was am Montagvormittag, 05. Juni, um 11:25 Uhr mit dem ersten Schuss durch Stadtbürgermeister Heijo Höfer (MdL) und dem Beigeordneten Paul-Josef Schmidt sowie des noch amtierenden König Hartmut auf die Preise des Königsvogels begann endete kurz vor 17:30 Uhr mit der Krönung der neuen Majestät. Nur 73 Schuss benötigten die 32 Teilnehmer beim Trophäenschiessen um nur noch den Rumpf für die Königsanwärter an der Stange zu lassen. Die Krone ging an Torsten Griffel, das Zepter an Andreas Toppel und der Reichsapfel an Wessna Dennecke. Weitere Preise schossen sich: Ulf Flemmer (rechte Schwinge), Horst Tullius (linke Schwinge), Andrea Toppel (rechte Kralle), Patrick Heinbach-Müller (linke Kralle), Monika Böing (rechte Schwanzfeder), Alexander Wessler (linke Schwanzfeder), Peter Roth (mittlere Schwanzfeder und Egbert Wagner (Kopf). Als Königsanwärter meldeten sich beim Schützenmeister Guido Böing Ulf Flemmer, der bereits zum neunten Mal mit auf den Vogel schoss und Dirk Euteneuer, der bereits 1995 in Leuzbach Schützenkönig war. Um 15:45 Uhr war das kurze Spiel vorbei. Dirk Euteneuer hatte den Rumpf von der Stange geholt. Der Jubel war riesig als ihn und seine Frau Alexandra die Schützenkameraden auf den Schultern ins Festzelt trugen. Kurze Zeit später ließ Schützenmajor Rüdiger Flemmer die Schützen antreten und Schützenmeister Böing dankte der scheidenden Majestät Hartmut und seiner Frau Margit für das schöne und erfolgreiche Regentschaftsjahr. Die scheidende Königin erhielt als Dankeschön und Gruß einen prächtigen Blumenstrauß und Hartmut Hoppe den traditionellen Erinnerungsorden an sein Königsjahr. Mit einem Sektumtrunk verabschiedete sich der Verein bei den beiden. Mit einer kurzen Schilderung ließ Böing den Tag Revue passieren, nannte die Trophäenträger und den spannenden Kampf um die Königswürde an dessen Ende Dirk Euteneuer der lachende Sieger war. Mi feierlicher Zeremonie erhielt das neue Königspaar die Insignien die sie als Majestäten kennzeichnen Königskette und Königinnenkrone. Nach der Nationalhymne, gespielt vom der Kapelle EGERLAND Plus, wurde die Krönung mit drei Böllerschüssen aus der Kanone und dem Vorbeimarsch des Königs an den angetretenen Schützen abgerundet und abgeschlossen. (wwa) Fotos: Wachow