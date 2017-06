Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Bartels Bühne bringt mit Prinzessin „Grenzenlos“ grenzenlose Begeisterung! – Premiere auf der Freilichtbühne in Flammersfeld bei strahlendem Sonnenschein und begeistertem Publikum. Obwohl kurz vor Beginn der Aufführung der Himmel noch einmal seine Schleusen geöffnet hatte und die Theaterbesucher veranlasst hatte ihre Regenschirme aufzuspannen, lachte anschließend die Sonne und schien sich genauso wie die Besucher über das Gebotene zu freuen. “Prinzessin Grenzenlos“, ein Märchen von Peter Futterschneider und unter der Regie von Annegret Spies bringt die Bartelsbühne dieses Jahr zur Aufführung. Prinzessin Klara, gespielt von Paula Walterschen, ist ein liebenswertes weltoffenes Mädchen. Sie trifft sich oft mit ihren Freundinnen Albertine (Pia Janecek) und Dagmar (Enola Buchholz) zum gemeinsamen Märchen lesen.

Dass ihre Freundin aus dem Nachbarland kommt, spielt dabei keine Rolle, da die Grenze immer offen ist. Das erleichtert der Händlerin Adelgund (Mirja Völkel) den Verkauf ihrer Märchenbücher, die sie zusammen mit ihrer Tochter Mia (Annika Nerkewitz) feilbietet. Jeder kann kommen und gehen im Königreich, er ist immer herzlich willkommen. Da ist auch der Grenzwächter Gottfried, (Angeli Vossberg) wenn er nicht gerade ein Schwätzchen mit seinem Freund dem Riesen Schmoll (Hans Joachim Chwatinski) hält, nicht ausgelastet. Das veranlasst ihn auch manchmal ein kleines Schläfchen auf seinem Stuhl zu halten. Selbst die Königin (Pauline Bischoff) drückt da schon mal ein Auge zu.

In diese Idylle platzt Fiffikus, (Lina Walterschen), der der Königin als Berater zur Seite stehen soll. Als erstes lässt er die Grenze schließen. Alle Ein- und Ausreisende müssen Zoll beim Überqueren der Grenze zahlen. Dieses betrübt besonders den kleinen Drachen Dragomir (Bruno Runden), der besonders gerne seinen Freund den Riesen Schmoll besucht. Auch die Kanzlerin (Jeanette Vossberg) des Nachbarlandes ist empört. Das Intrigenspiel des Beraters Fiffikus geht sogar so weit das sich die Länder kriegerisch auseinander setzen wollen. Prinzessin Klara versteht ihre Mutter nicht mehr. Sie versucht mit Hilfe ihrer Freunde und der Fee Meloetta (Jamila Al Garaffi) den Berater zur Strecke zu bringen.

Die Amme Hildegard (Mirja Völkel) ist ihr dabei eine große Hilfe. Sie kündigt zum Schein ihre Dienste bei der Königin, da sie diese Machenschaften des Beraters nicht mehr mitmachen möchte. Das bringt die Königin ins Grübeln so dass sie auch wieder ein offenes Ohr für ihre Tochter hat und so das falsche Spiel ihres Beraters durchschaut und ihn mit Schimpf und Schande aus dem Land jagt. So wendet sich am Schluss doch alles noch zum Guten. Zum Schlussbild des Stückes, bei dem sich noch einmal alle Schauspieler auf der Szene, einem malerischen Gebäudeensemble, von den Bartelsbühnenakteuren selber gefertigt, versammelten, spendeten die Besucher minutenlang stehenden Applaus. (rewa) Fotos: Renate Wachow