Hanna und Marlene in Bergenhausen feierlich gekrönt

Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Nachwuchs des Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen feierlich unter freiem, sonnigen Himmel gekrönt. Das war schon ein Bild das besonders Großeltern, älteren Menschen unter die Haut ging, sie angenehm und freudig berührte. Da stand die kleine Marlene vor dem „riesigen“ Schützen und blickte etwas fragend nach oben. Für sie stand die Krönung zur Bambiniprinzessin an. Doch zuvor waren die Schützen mit Königspaar Hartmut und Margit Hoppe unter musikalischer Begleitung des Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Nistertal in Bergenhausen eingezogen. In alter militärischer Art spielte sich unter leichtem Schmunzeln der Schützen und Zuschauer die Befehlskette zur Begrüßung des Königs ab. Der Major gab dem Oberleutnant den Befehl dem Adjutanten Leutnant des Schützenmeisters diesem zu melden dass die Schützen zur Begrüßung angetreten seien. Diese Befehlskette fand natürlich nach erfolgter Abschreitung der Schützenfront in umgekehrter Reihenfolge seinen Verlauf. Natürlich nicht ohne erheiternde verbale Abkürzungen und Veränderungen.

Für die Schützenjugend wurde es danach etwas ernster. Schützenmeister Guido Böing ließ die scheidenden Jungmajestäten, Jungkönigin Merle Hasselbach und Bambiniprinz Leon Griffel zu sich kommen und dankte ihnen für ihr Regentschaftsjahr. König Hartmut entnahm ihnen die Ehrenzeichen und überreichte ihnen die Erinnerungsorden. Feierlich gekrönt wurden nachfolgend Jungkönigin Hanna Müller und Bambiniprinzessin Marlene Schade. Sie bekamen durch die amtierende Majestät Hartmut und Königin Margit ihre Königskette und Krone sowie die Bambiniprinzessinnenscherpe, die war fast größer als die kleine zierliche Marlene. Nach schönen Erinnerungsfotos der gekrönten Häupter spielte die Feuerwehrkapelle zum Platzkonzert auf. (wwa) Fotos: Wachow