Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

WEYERBUSCHG – Beim SSV Weyerbusch sind gefallen – Die Paarungen zum SSV Super-Cup stehen fest – Der SSV Weyerbusch hatte zur offiziellen Auslosung der Spielpaarungen zum SSV Super-Cup am Pfingstmontag ins Vereinshaus eingeladen. Präsident Friedhelm Kohl begrüßte neben SSV Spielern der 1. Mannschaft und ihrem Trainer Hartwig Steffen die Ehrenmitglieder des Vereins sowie die Ortsbürgermeister der umliegenden Ortsgemeinden. Für die Auslosung der Spielpaarungen berief Kohl den neuen Trainer Steffen, der in Zukunft die 1. Mannschaft trainieren wird. Die acht teilnehmenden Mannschaftsnamen befanden sich in zwei Schalen. In der ersten Schale die für die vier Viertelfinalspiele fest nominierten Mannschaften. Für die erste Viertelfinale am Donnerstag, 27. Juli um 18:00 Uhr den VFL Hamm (Sieg) (Bezirksliga Ost) und die SpVgg. Lautzert-Oberdreis (Kreisliga A – Ww./Sieg). Im Viertelfinale 2, Donnerstag, 27. Juli ab 20:00 Uhr stehen der SSV Weyerbusch (Kreisliga A – Ww./Sieg) und die SG Neitersen/Altenkirchen II. (Kreisliga A – Ww./Sieg). Das Viertelfinale 3 bestreiten am Freitag, 28. Juli ab 18:00 Uhr der SV Leuscheid (Kreisliga A – Rhein-Sieg-Kreis) und der SV Schönenbach (Kreisliga A – Kreis-Berg). Im vierten Viertelfinalspiel am Freitagabend, 28. Juli ab 20 Uhr stehen sich die TSV Germania Windeck (Landesliga Mittelrhein) und die SpVgg. Hurst/Rosbach (Kreisliga A – Kreis-Sieg). Bereits zum sechsten Mal nehmen neben dem Gastgeber SSV Weyerbusch der VFL Hamm(Sieg) und der SV Leuscheid Teil. Neu im Super-Cup sind der SV Schönenbach, SpVgg Hurst/Rosbach und SpVgg Lautzert-Oberdreis. Die Halbfinale sind am 29. Juli ab 16:00 und 17:30 Uhr und gehen über jeweils zweimal 35 Minuten. Das Spiel um Platz drei ist am Sonntag, 30. Juli ab 14:30 Uhr und das Finale anschließend ab 16:30 Uhr. Die beiden Endspiele gehen über jeweils zweimal 45 Minuten. (wwa) Fotos: Wachow