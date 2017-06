Leuzbacher Schützen gedenken der Gefallenen und Toten von Gewaltherrschaften

Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Leuzbacher Schützen eröffnen Schützenfest mit Kranzniederlegung am Ehrenmal – Es gehört zur Tradition des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen sein Schützenfest mit einem Gedenken an die Verstorbenen, an die Toten von Gewaltherrschaften, Dicktaturen, der Gefallenen der zwei Weltkriege. In Leuzbach auf der Wiedstraße, der Gaststätte, treffen sich Schützen und Musiker um gemeinsam zur einige hundert Meter entfernten Gedenkstätte zu gegen. Gesichert durch Beamte der Polizei Altenkirchen geht es unter den musikalischen Klängen des Musikzuges der freiwilligen Feuerwehr Nistertal zum Ehrenmal am Leuzbacher Friedhof. Schützenmeister Guido Böing erinnerte an die beiden großen Weltkriege die Millionen von Menschen das Leben kosteten. Er mahnte sich diesem ständig zu erinnern, den Frieden zu erhalten und sich anderen Bestrebungen zu widersetzen. Mit der Kranzniederlegung beendeten die Schützen die Gedenkzeremonie und zogen zum Platzkonzert in Richtung Bergenhausen weiter. (wwa) Fotos: Wachow