Veröffentlicht am 4. Juni 2017 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Leuzbacher Schützenfestumzug bei Kaiserwetter – Der Sonntagvormittag stellte sich noch recht wechselhaft in Sachen Wetter dar. Doch zur frühen Nachmittagszeit setzte sich die Sonne durch und lachte strahlend vom fast wolkenfreien Himmel. Die Leuzbacher Schützen hatten sich zur Mittagszeit zur Residenz der Majestät begeben, in diesem Jahr unter der Begleitung der Freunde aus Schönstein, der Schützenbruderschaft und der beiden Musikgruppen, dem Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld und dem Ehren Spielmannszug Brandscheid, um sich zu den befreundeten Schützenvereinen zu begeben die sich im Leuzbacher Weg aufgestellt hatten. König Hartmut und Königin Hoppe begrüßten in Begleitung des Vorsitzenden Guido Böing, Adjutant Leutnant Peter Schade und Schützenmajor Rüdiger Flemmer Vereine, Majestäten und Fahnengruppen. Unter musikalischer Begleitung zogen die Schützen durch den Leuzbacher Weg, der Wiedstraße zum Schützenweg, wo bereits Majestäten, Funktionäre und Ehrengäste, unter ihnen auch Stadtbürgermeister und MdL Heijo Höfer bereit standen die Parade abzunehmen. Unter den Klängen des Parademarsches, gespielt vom Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld, zogen Schützen und Musiker grüßend an der Reihe der gekrönten Häupter vorbei. Zu den Paradierenden gehörten der gastgebende Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, die SBR Schönstein, Schützengesellschaft Altenkirchen, KKSV Orfgen, KKSV Döttesfeld, Schützenverein „Adler“ Michelbach, SV „Im Grunde“ Marenbach, Schützenverein Maulsbach und Ehren Spielmannszug Brandscheid. (wwa) Fotos: Wachow/Rewa