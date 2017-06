Baum begräbt an der B 8 Fahrzeug unter sich

Veröffentlicht am 4. Juni 2017 von wwa

HASSELBACH – An der B 8 Baum auf Auto gestürzt – Pfingstsonntagmorgen, 04 Juni, gegen 06:56 Uhr wurde die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen, Löschzug Weyerbusch, zu einem Einsatz nach Hasselbach gerufen. Ein Bewohner in der Kölner Straße hatte festgestellt, dass sein auf der Straßenseite geparkter Wagen unter einem in der Nacht aufgrund Gewitterböen umgestürzten Baum begraben war. Um das Fahrzeug möglichst schonend zu bergen, wurde der Baum mit Hydraulikzylindern leicht angehoben und anschließend noch störende restliche Äste beseitigt. Der Gesamtschaden hält sich in Grenzen, Personen kamen nicht zu Schaden. An der Einsatzstelle war neben zehn Einsatzkräften der Feuerwehr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Altenkirchen. (ffw) Fotos: Privat