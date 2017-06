Veröffentlicht am 3. Juni 2017 von wwa

FLUTERSCHEN – VdK Ortsverbandstag des Sozialverband VdK Ortsverband Altenkirchen/Ww. Vorstand einstimmig wieder gewählt und ergänzt – Einer der wichtigen Tagesordnungspunkte des Ortsverbandstages des VdK Altenkirchen war die Wahl zum neuen Vorstand. Durch die Wahl des bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Erhard Lichtenthäler zum Vorsitzenden des VdK Kreisverbandes Altenkirchen wurde die Neubesetzung des Amtes des Stellvertretenden erforderlich. Als Versammlungsleiter fungierte Lichtenthäler. Auf Vorschlag des Vorstandes wurde als Vorsitzender Fred Nolden einstimmig bestätigt. Nolden kündigte aber an dass er 2019 nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stehe. Ebenso vom Vorstand vorgeschlagen und einstimmig gewählt wurden der stellvertretende Vorsitzende Reinhold Müller in Personaleinheit als Kassenverwalter, als Schriftführer und Pressewart Wolfgang Wachow, als Stellvertretende Schriftführerin und Kassenverwalterin Marlies Nolden und als Frauenvertreterin Elfriede Hundt. Zu Beisitzern wählte die Versammlung Helmut Arbeiter, Arno Ludwig, Klaus Lauterbach, Jürgen Burbach, Ingolf Nießner, Wolfgang Fischer, Dietmar Hering, Bruno Wahl und Christa Ulrich. Als Kassenrevisoren wurden Hans-Gerd Hasselbach und Luise Mergardt, sowie als Ersatzrevisor Julius Thiel bestätigt.

In seiner Begrüßung hieß er den Kreisverbandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäer sowie den Kreisverbandsehrenvorsitzenden Günter Rödder willkommen und bat um ein kurzes Gedenken an die Verstorbenen. Stellvertretend nannte er Walter Jakobs aus Fluterschen. Kreisvorsitzender Lichtenthäler hielt in seinem Grußwort eine kurze Rückschau auf seine bisherige Mitgliedschaft im VdK und versprach sich nach besten Kräften für die Mitglieder des KV Altenkirchen einzusetzen.

Nolden betonte in seinem Jahresbericht dass der Sozialverband VdK Ortsverband Altenkirchen sich auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicke. Der OV habe 135 Zugänge verzeichnet, allerdings auch 120 Abgänge. Der Mitgliederstand betrug zum Jahresende 1.958 Personen. Damit sei der Ortsverband nach wie vor der mitgliederstärkste Ortsverband im Kreis Altenkirchen, als auch einer der größten auf Landesebene.

Der Ortsverband habe neben seiner Mitgliederversammlung einen Tagesausflug nach Xanten und eine Mehrtagesreise in den Böhmerwald durchgeführt. Der traditionelle Grillnachmittag mit Ehrungen und die Weihnachtsfeier fanden im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth statt. Mit der „Dankeschönveranstaltung“ für die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Dezember endete das Geschäftsjahr. Für dieses Jahr plane der OV am Donnerstag, 22. Juni, eine Tagesfahrt nach Kloster Machern und Bernkastel-Kues, am Samstag, 12. August, das Grillfest im Dorfgemeinschaftshaus Gieleroth, eine Mehrtagesfahrt an den Comer See vom 10. bis 14. September sowie eine Weihnachtsfeier am Samstag, 16. Dezember in Gieleroth.

Kassenverwalter Müller legte seinen Bericht vor, die Revisorin Luise Mergardt ihrerseits den Prüfbericht mit dem abschließenden Antrag auf Entlastung des Vorstandes nach erfolgter Aussprache zu den Tagespunkten. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Unter Verschiedenes gab Nolden bekannt dass an diesem Tag keine Ehrungen stattfänden. In diesem ehrten die Vertrauten der einzelnen Bezirke für zehn Jahre Mitgliedschaft 47 Personen und für 20 Jahre 26 Personen mit Urkunde und Nadel. Die zu Ehrenden für 30 Jahre, 27 Personen, für 40 Jahre zwei Personen und für 50 Jahre eine Person, werden anlässlich des Grillnachmittags geehrt. Die Tagesfahrt sei bereits ausgebucht. Zum Abschluss der Versammlung lud er zum kleinen Imbiss ein. (wwa) Fotos: Wachow/Rewa