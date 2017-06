Veröffentlicht am 5. Juni 2017 von wwa

NEITERSEN – Aktion Neue Nachbarn unterstützt Cinema for Refugees in der Wied-Scala – Einmal im Monat zeigt die Wied-Scala in Neitersen im Rahmen des „Cinema for Refugees“ aktuelle Filme mit arabischen Untertiteln bei freiem Eintritt für jedermann. Die bisherige Förderung ist nun ausgelaufen, weshalb die Aktion Neue Nachbarn – Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln ab sofort die Finanzierung des Angebots übernimmt. Die Kooperation mit der Wied-Scala wird mindestens bis zum Ende des Jahres weitergeführt. Beide Partner zeigen sich hocherfreut über die Fortführung dieses tollen Projektes, das seinen Teil zur Integration der neuen Nachbarn in der Region beisteuert und freuen sich über zahlreichen Besuch der Vorstellungen. Interessierte wenden sich bitte an die Wied-Scala unter 02681 950886, Uli Hüsch, 02662 645015 oder an den Caritasverband Altenkirchen, 02681 2056.

Der erste Termin war am 24. Mai, es wurde der Film „Money Monster“ von Jodie Foster mit George Clooney gezeigt. Der nächste Termin ist auch schon klar: am 28. Juni wird der Film „Passengers“ gespielt. Die Aktion Neue Nachbarn wird in der Region vom Caritasverband Altenkirchen umgesetzt.

Foto: André Linke (li.) vom Caritasverband, Samuel Tomasiello (2.v.r.) und Uli Hüsch (3.v.r.) von der Wied-Scala mit Besuchern der Filmvorführung.