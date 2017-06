Veröffentlicht am 4. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zweite Drum- & Percussiontag der Kreismusikschule am Samstag, 24. Juni. Workshoptag & Konzert der Weltklasseschlagzeugerin Anika Nilles. Einen richtigen Kracher will die Kreismusikschule am Samstag, 24. Juni zünden: Mit Anika Nilles kommt eine Schlagzeugerin der Extraklasse zu einem Workshopkonzert nach Altenkirchen. Ihr Konzert ist der Höhepunkt des 2. Drum- & Percussiontags der Kreismusikschule. An diesem Tag dreht sich alles rund ums Schlagzeug und die Percussioninstrumente. Für alle Schlagzeuger, ob jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittene, beginnt der Drummertag um 10:00 Uhr in Hauptstelle der Kreismusikschule in Altenkirchen, Hochstraße 3 mit einem gemeinsamen „Drum Circle“. Den ganzen Tag über finden interessante Workshops zu den Themen Stimmen des Schlagzeugs, Cajon, Percussion und Orchesterschlagzeug mit fachkompetenten Dozenten statt. „Für die Teilnehmer wird das richtig klasse, denn sie können ausprobieren und zusammen mit Gleichgesinnten neue Grooves und Techniken lernen.“, so Michael Strunk, Fachbereichsleiter Schlagzeug an der Kreismusikschule Altenkirchen, der das Konzept des Drummertags erstellt hat.

Wer immer schon einmal in einer Band am Drumset sitzen wollte, hat auch dazu Gelegenheit. Bands der Musikschule begleiten den Tag. Die Workshops finden zwischen 10:00 und 15:30 Uhr statt. Danach wechseln die Teilnehmer den Ort des Geschehens und gehen ins nahegelegene Forum des Westerwald-Gymnasiums (Glockenspitze). Dort beginnt um 16:00 Uhr das Vorprogramm mit den besten Trommlern und Ensembles der Kreismusikschule, darunter auch die jüngst erfolgreichen Jugend Musiziert Teilnehmer Jan Trotzkowski und Max Seibert. Gegen 17:00 Uhr dann der Höhepunkt des Drum- und Percussiontags: das Konzert von Anika Nilles.

Anika Nilles ist eine deutsche Schlagzeugerin der absoluten Extraklasse und weltweit angesagt. Ihre Workshopkonzerte sind ungemein spannnend und inspirierend, ein Muss für jeden Schlagzeuger! In Altenkirchen spielt sie eine exklusive Master Class und alle Drummer der Region sind eingeladen, sie zu erleben, zu hören, zu schauen und Fragen zu Stil, Technik und vielem anderen zu stellen. Anika hat an der Popakademie Mannheim studiert und schreibt Workshops für das Magazin „Drums & Percussion“.

Zum 2. Drum- & Percussiontag bittet die Kreismusikschule um Voranmeldung, das Anmeldeformular ist unter www.kreismusikschuleAK.de. zu finden. Der Teilnehmerbeitrag inkl. Workshops und Konzert beträgt 15 € für Schüler der Kreismusikschule, 20 € für Externe. Wer nur das Konzert mit Anika Nilles besuchen möchte, kommt ab 15:45 Uhr zur Tageskasse ans Forum des Westerwald-Gymnasiums. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler der Kreismusikschule 5 Euro. Das Musikschulbüro hilft bei allen Fragen gerne weiter: Telefon 02681/81 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de.

Foto: Anika Nilles, eine Schlagzeugerin der Extraklasse, kommt am Samstag, 24. Juni als Top Act zum Drum- & Percussiontag der Kreismusikschule Altenkirchen. Viele Workshops und ihr Konzert versprechen ein Highlight für alle Schlagzeuger der Region.