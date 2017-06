Veröffentlicht am 4. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Virtueller Rundgang durch die StadtBibliothek – Neuwieds Bücherei wird immer moderner – Sie ist am Puls der Zeit: Die Neuwieder StadtBibliothek lässt sich nun auch auf einem virtuellen Rundgang entdecken. Und das rund um die Uhr. – So mancher Bibliothek haftet das Stigma des Altbackenen und Verstaubten an. Nicht so der StadtBibliothek Neuwied. Sie hat sich stets neuen Entwicklungen geöffnet. So können Leseratten den Bestand der Bibliothek bereits seit Juli 2006 im Internet recherchieren. Seit vier Jahren müssen sie noch nicht einmal die Bücherei aufsuchen, um Medien zu entleihen – der Onleihe sei Dank. Da ist es nur eine logische Weiterentwicklung, die Bibliothek selbst im Internet zu präsentieren. „Und da bietet sich natürlich ein virtueller 360-Grad-Rundgang als interaktives Mittel zur Präsentation der Stadtbibliothek an“, sagt Barbara Lippok. Die Leiterin der StadtBibliothek hat dieses Ziel schon seit einiger Zeit verfolgt, nun ist es in Kooperation mit dem Neuwieder Fotografen Rüdiger Barz umgesetzt worden. Der zeichnet auch verantwortlich für die ebenfalls neue Fotoschau.

Was sind die Vorteile des neuen auf Google Street View basierenden Angebots? Lippok nennt einige: „Potenzielle Kunden erhalten so einen innovativen und einprägsamen ersten Eindruck der Bibliothek und können sich rasch einen spielerischen Überblick über die Räumlichkeiten verschaffen.“ Außerdem hofft die Leiterin darauf, dass das Gefühl, in der Bibliothek zu sein und in alle Richtungen schauen zu können, Neugierde auf einen ganz realen Besuch weckt. „Unser Angebot ist natürlich kompatibel mit jedem Betriebssystem und kann mit jedem mobilen Gerät genutzt werden“, betont Lippok.

Wer einen Rundgang durch die Stadtbibliothek machen möchte, der ruft im Internet die Seite www.stadtbibliothek.neuwied.de auf. Ein Klick auf „Virtueller Rundgang“ und die Türen der Bücherei öffnen sich. Unter „Geschichte“ finden sich zudem interessante Fakten zur mehr als 80jährigen Historie der Einrichtung.

Foto: Auch Barbara Lippok, die Leiterin der StadtBibliothek, geht auf einen virtuellen Rundgang durch das Reich der Bücher. Das kann nun jede Leseratte von daheim aus.