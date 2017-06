Hemmelzer Frauen wandern in der Gemarkung

Veröffentlicht am 3. Juni 2017 von wwa

HEMMELZEN – Hemmelzer Mütter mit und ohne ihren Sprösslingen auf Schusters Rappen in der Gemarkung unterwegs – Bei strahlendem Sommerwetter sammelte sich die Wandergesellschaft in der Ortsmitte in den Vormittagsstunden um nach einer Erfrischungsaufnahme in Richtung Weyerbusch los zuwandern. Die Mittagspause wurde in Weyerbusch eingelegt und hernach in Richtung Hilkhausen weiter gewandert. Die Kinder vergnügten sich auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus und die Frauen der Ortsgemeinde Hemmelzen genossen die gebotenen kühlen Getränke. Den Rückweg nach Hemmelzen schloss die Gruppe am fortgeschrittenen Nachmittag in Hemmelzen. Begleitet wurden die Hemmelzer Frauen von Alex und Jason, die die Wanderung auch auf Fotos festhielt. Foto: Alex und Jason