Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

BONN – Polizei sucht Verdächtigen mit Fahndungsfoto – Wer kennt diesen Mann? Er soll am 21. April in einem Warenhaus an der Poststraße ein Männerparfum in eine Tasche gesteckt haben. Beim Verlassen des Geschäfts wurde er von einem Angestellten aufgehalten. Der Verdächtige wollte mit seiner Beute flüchten. Es kam zu einer Rangelei, bei der sich der Angestellte leicht verletzte. Schließlich floh der bislang Unbekannte ohne Beute. Da der Verdächtige bislang nicht identifiziert werden konnte, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto, das von einer Überwachungskamera im Ladenlokal aufgenommen wurde. Wer den Mann kennt, wird gebeten, unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 36 Kontakt aufzunehmen.