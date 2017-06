Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

WILDENBURGER LAND – Erinnern und Lernen – kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende vor 72 Jahren – Exkursion führt am Sonntag, 11. Juni ins Wildenburger Land – Geschichte ist kein Fall fürs Museum, sie ist ein Schlüssel zur Zukunft. Erinnern bedeutet zugleich die Aneignung der eigenen Vergangenheit als ein Mittel gegen das Verdrängen und Vergessen. Denn wer sich erinnert, hat die Chance, aus der Geschichte zu lernen. Grund genug für die Kreisvolkshochschule sich dem Thema mit zahlreichen Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreis Altenkirchen auch in den letzten Monaten zu widmen. – Die letzte Exkursion im ersten Halbjahr unter der Leitung von Ralf Anton Schäfer am Sonntag, 11. Juni ab 14:30 Uhr hat das Wildenburger Land zum Ziel. Nach vorbereitendem Artilleriefeuer brachen am 6. April 1945 die Amerikaner aus ihren Brückenköpfen an der Sieg aus. Im Bereich von Wissen, Betzdorf und Kirchen zerschlugen die Soldaten der 78. US Infanteriedivision die deutschen Frontlinien und marschierten gegen meist leichten Widerstand vor: Nur lokal kam es an verschiedenen Punkten noch zu heftigeren Gefechten, die auf beiden Seiten hohe Verluste forderten. Am Abend war die Sieg nirgendwo mehr in deutscher Hand. Wenig später stand die Division im Wald bei Rübengarten und zielte zum einen nach Morsbach und zum anderen in Richtung Friesenhagen. Um nach Friesenhagen zu gelangen, musste allerdings das kleine Örtchen Steeg passiert werden. Da Steeg jedoch die Abschnittsgrenze zwischen den beiden deutschen Grenadierregimentern 164 und 183 bildete, war der Ort durch die Deutschen zur Verteidigung vorbereitet worden. Während des amerikanischen Vorstoßes setzten deutsche Sturmgeschütze und Grenadiere zum Gegenangriff an, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam, der in einem blutigen Gefecht endete. Treffpunkt ist in der Nähe von Steeg an der Kreisstraße 77. Es wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.