Veröffentlicht am 12. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – 70 Jahre VdK – ein toller Anlass zum Feiern – Erstes gemeinsames Sommerfest der VdK Ortsverbände der Stadt Neuwied am Samstag, 17. Juni – Anlässlich des 70jährigen Bestehens des VdK Kreisverbandes Neuwied, findet am Samstag, 17. Juni ab 15:00 Uhr erstmalig ein großes Sommerfest der Neuwieder Ortsverbände auf dem Gelände der Vereinigung Heddesdorfer Bürger (VHB) an der Bimsstraße statt.

Zu dem Sommerfest sind alle Mitglieder des VdK sowie Ihre Angehörigen herzlich eingeladen.

Mit Kaffee und verschiedenen Kuchen beginnt der Nachmittag bei musikalischer Unterhaltung durch Hans Wohlgemuth, der mit seiner Gitarre unter anderem Lieder von Freddy Quinn und Reinhard Mey in seinem Repertoire hat.

Bei hoffentlich schönem Wetter geht es dann mit Steaks, Würstchen und Salaten zu günstigen Preisen weiter. Natürlich gibt es neben einer Auswahl preiswerter antialkoholischer Getränke auch die Möglichkeit Bier, Wein oder Sekt zu erwerben. Ab 19:30 Uhr übernehmen „Katja Siedekamp and Friends“ mit hausgemachtem Acoustic-Rock das musikalische Ruder. Bei ihrem breiten musikalischen Spektrum ist da sicherlich auch für jeden Geschmack etwas dabei und der Abend kann gemütlich ausklingen.

Für die Planung bitten die Organisatoren möglichst um Anmeldung bis 10.06.2017 bei dem jeweiligen Ansprechpartner der einzelnen Ortsverbände:

OV Niederbieber: Inge Hofmann (02631/957599)

OV Rhein-Wied: Edelgard Runkel (02631/387979)

OV Oberbieber: Siegfried Stemmler (02631/46331)

OV Heddesdorf: Dorothea Schibber (02631/962642 od. 0151-12367490)

OV Innenstadt: Horst Ueding (02631/28939)

OV Engers: Uwe Sendker (02622/9210343)

OV Heimbach-Gladbach: Hans-Peter Groschupf (02622/83613)

Für die nicht mobilen Mitglieder wird ein Fahrdienst organisiert. Diejenigen, die hier Hilfe benötigen, geben bitte bei der Anmeldung den Hinweis darauf an den jeweiligen Ortsverband. Die VdK-Ortsverbände freuen sich auf einen schönen Tag mit zahlreichen Gästen.