Veröffentlicht am 3. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtteilgespräche: Thema Hausnotruf – Dank kleinem Knopf länger in den eigen vier Wänden leben – Der Wunsch von eigentlich jedem ist es, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt und unabhängig zu leben. Die vertraute Umgebung ist einem lieb geworden und bedeutet auch ein gewisses Maß an Freiheit. Moderne Techniken wie zum Beispiel der Hausnotruf geben dabei eine beruhigende Gewissheit, dass auch Zuhause im Notfall schnell fachkundige Hilfe kommt.

Welche Möglichkeiten es dabei für alleinlebende Menschen, Patienten mit Risikokrankheiten und Menschen mit Behinderung, aber auch für deren Angehörige gibt, zeigen die nächsten Stadtteilgespräche. Die Mitmach-Gruppe und das Quartiermanagement der Sozialen Stadt Neuwied konnten Claudia Weinberg vom DRK-Kreisverband für Dienstag, 20. Juni, ab 18:00 Uhr, als Referentin gewinnen.

Wie immer ist der Vortrag kostenfrei. Es wird aber um Anmeldung bis zum 19. Juni im Stadtteilbüro unter stadtteilbuero@neuwied.de oder 02631 863070 gebeten. Veranstaltungsort ist der Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied.