Veröffentlicht am 3. Juni 2017 von wwa

GLADBACH – Vorstandswechsel bei der AWO Gladbach – Zur Jahreshauptversammlung der AWO-Gladbach gegrüßte der Vorsitzende Fredi Winter die Mitglieder und als Gäste den Kandidaten zur Landratswahl, Michael Mahlert und den Kandidaten zur Bundestagswahl Martin Diedenhofen, die sich der Versammlung vorstellten. Nach Eröffnung, Begrüßung und Totenehrung erfolgte durch den Vorsitzenden ein ausführlicher Bericht des vergangenen Geschäftsjahres. So fand das gemeinsame Seniorenfrühstück großen Anklang, ebenso wie der Besuch im Fernsehgarten in Mainz und die alljährliche Weihnachtsfeier. Ganz wichtig war auch die Teilnahme des Vorstandes an dem Zukunftsseminar des AWO Kreisverbandes zur Verbandsentwicklung.

Nach Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfbericht von Arno Jacobi und Mathilde Lindenlauf erfolgte auf Antrag die Entlastung des Vorstands und des Kassierers bei der Enthaltung der Betroffenen einstimmig. Im Anschluss standen die Vorstandswahlen an. Zum neuen Vorsitzenden wurde Arno Jacobi gewählt. Dem neuen Vorsitzenden wurde ein eingespieltes Team zur Seite gestellt. Georg Kern wurde als Stellvertreter in seinem Amt bestätigt, als Kassierer wählte man Rudolf Naumann und ergänzt wurde das Team durch Geschäftsführerin Petra Grabis. Zu Beisitzern wurden Fredi Winter, langjähriger Vorsitzender des Ortsvereins und Inge Schütt gewählt. Kassenprüfer sind weiterhin Mathilde Lindenlauf und Elsbeth Hodes. Als Delegierte für die AWO Kreis- und Bezirkskonferenz wurden A. Jacobi, G. Kern, R. Naumann, P. Grabis, Fr. Winter und I. Schütt gewählt.

Der neue Vorsitzende bedankte sich herzlich bei dem scheidenden Vorsitzenden für die in mehr als 30 Jahren herausragende geleistete Arbeit für die AWO Gladbach. „Wir freuen uns sehr das Fredi Winter uns als Beisitzer mit Rat und Tat weiterhin beiseite stehen wird“, so Arno Jacobi. Die Teilnehmer beschäftigten sich natürlich auch mit der Programmplanung für das Jahr 2017. So sind neben den regelmäßigen Seniorentreffs und gemeinsamen Frühstücken eine Tagesfahrt und die Weihnachtsfeier in Planung.