MÜSCHENBACH – „Vorhang auf! “ für das große Chor-Kino in der Sporthalle Müschenbach – Samstag, 10. Juni präsentieren die „Mixed Allegro Singers“ und die „Happy Voices“, beide Chöre unter der Leitung von Lieselene Schlaug-Pfeiffer, ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Musical- und Filmmelodien. Als Gastchor wird das „Vocalensemble 2000“ das Publikum mit einigen Liedvorträgen erfreuen.

Aber nicht nur das Programm wird das Publikum begeistern: Sicherlich erinnern sich viele noch an die schönen Stunden, die sie letztes Jahr beim Meilerfest verbracht haben. Ohne das tolle Publikum wäre das Meilerfest nicht halb so erfolgreich gewesen. „Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken und deshalb wird der Eintritt zu unserem Konzert frei sein!“ berichtet der 1.Vorsitzende, Hubertus Schneider, begeistert. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr in der Sporthalle in Müschenbach, der Eintritt ist frei. (seu)