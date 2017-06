Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

MORSBACH – „Klangwerk Morsbach“ spielt in der Kulturstätte Schlagermusik von den 1970er Jahren bis heute – Am Samstag, 24. Juni, spielt „Klangwerk Morsbach“ in der Kulturstätte Schlagermusik von den 1970er Jahren bis heute. Zur Schlagerparty in der Kulturstätte Morsbach lädt das Orchester „Klangwerk Morsbach“ am Samstag, 24. Juni, ein. Los geht es um 19:30 Uhr. Besucher erwartet Schlagermusik aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren, auch aktuelle Schlager bereichern das Programm. Die Musiker vom „Klangwerk Morsbach“ werden durch Sänger unterstützt und im Anschluss will „Dj Moll“ für Stimmung sorgen und es wird zum Tanz geladen. Karten sind bei allen Musikern sowie bei Lotto Toto Hess in Morsbach zum Vorverkaufspreis von 5 Euro erhältlich. An der Abendkasse können Karten für 7 Euro erworben werden. Der Eintritt für unter 16 Jährige ist frei.