ALTENKIRCHEN – Sprachpartner im Raum Altenkirchen gesucht – Rotes Kreuz startet Integrationsprojekt – Das Deutsche Rote Kreuz sucht Sprachpartner im Raum Altenkirchen. Ein erster Informationsabend findet dazu am Donnerstag, 08. Juni, ab 19:00 Uhr im Lehrsaal des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Koblenzer Straße 97 statt.

„Für die Integration der zugezogenen Bürger/innen ist das Erlernen der deutschen Sprache enorm wichtig“ so Elisabeth Sörger, Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingshilfe vom DRK-Kreisverband. „Doch es reicht nicht, wenn die Neuzugezogenen die Sprachkurse besuchen. Um richtig Deutsch zu lernen, brauchen sie Kontakt zu deutschsprachigen Einheimischen“.

Daher startet das Rote Kreuz im Raum Altenkirchen das Projekt „Sprachpartnerschaft“. Ziel ist es, Migranten in Kontakt mit Einheimischen zu bringen. So lernen sie, wie man im Alltag spricht. Gleichzeitig haben die Einheimischen deutscher Muttersprache die Chance, Menschen anderer Kulturkreise kennen zu lernen und vielleicht sogar deren Sprache zu erlernen. „Ob sich die Sprachpartner/innen zu Hause oder im Café verabreden oder etwas gemeinsam unternehmen, entscheiden sie selbst. Sie sollen sich mindestens einmal wöchentlich für eine Stunde treffen“, erläutert Elisabeth Sörger, die zukünftig die Sprachpartner begleitet.

Interesse an einer Sprachpartnerschaft? Dann wenden Sie sich an die DRK-Ehrenamtskoordination in der Flüchtlingshilfe, Elisabeth Sörger, Telefon: 02681/8006-29 oder Email: soerger@kvaltenkirchen.drk.de