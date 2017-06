Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

HELMENZEN – Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege – Museumsscheune in Helmenzen – Der Arbeitskreis empfing eine 40köpfige Wandergruppe der „Evange­lischen Kirchengemeinde Altenkirchen“ in seiner Museumsscheune in Helmenzen. Sie wurden vom Vorstand des Vereins begrüßt und der 2. Vorsitzende Helmut Kohl stellte sowohl Sinn und Zweck als auch den Aufbau der Scheune vor. Die Mitglieder der Wandergruppe wurden mit selbst gebackenem Kuchen und frisch gebrühten Kaffee bewirtet. Den Servierservice übernahmen in gewohnter Manier die beteiligten Frauen des Arbeitskreises. Für kurzweilige Unterhaltung sorgte der Heimatdichter Walter Ochsenbrücher mit seinen in Westerwälder Mundart Gedichten und Geschichten. Ein gelungener Nachmittag, an dem alle ihre Freude hatten.

Interessierte Gruppen aus Vereinen oder Schulklassen können sich beim 2. Vorsitzenden Helmut Kohl unter der Telefonnummer 02686 1790 anmelden. (anko) Fotos: Privat