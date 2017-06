Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Wissen – Polizei sucht Zeugen

Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

WISSEN – Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Wissen – Der Fahrer eines Ford S-Max befuhr am Dienstagnachmittag, 30. Mai, gegen 14:35 Uhr, die Straße „Güterbahnhof“ in Wissen und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den Vorrang eines Kleinbusses der Marke Ford, der die Bahnhofstraße (B 62) in Richtung Nisterbrück befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrer und Beifahrer verletzt wurden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 11.000 Euro geschätzt. Da es bei der Verkehrsunfallaufnahme zu Unstimmigkeiten zur Unfallursache gab, sucht die Polizeiwache Wissen Zeugen die den Unfall beobachtet haben und der Polizei weiterhelfen können. Infos bitte an die Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/935-0 oder per Mail an pwwissen@polizei.rlp.de.