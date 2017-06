Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

RLP – Bei 27° Hund im Fahrzeug gelassen – In Sorge um die Gesundheit eines kleinen Hundes wurde am späten Dienstagnachmittag, 30. Mai, durch eine aufmerksame Passantin die Polizei alarmiert. Es befände sich, so die Anruferin, ein Hund bereits seit 30 Minuten in einem Fahrzeug, das in der prallen Sonne stünde. Vor Ort fanden die Polizeibeamten die Situation vor wie sie beschrieben wurde. Kurze Zeit später erschien die 41jährige Hundehalterin an ihrem Fahrzeug. Sie zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten im persönlichen ermahnenden Gespräch uneinsichtig.

Wer einen Hund im Fahrzeug zurücklässt handelt verantwortungslos und macht sich im schlimmsten Fall strafbar. Die Temperaturen in einem PKW, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist können nicht nur für Hunde tödlich sein. Bei den herschenden Temperaturen sind werder Mensch noch Tier im Fahrzeug zu lassen!