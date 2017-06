Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

OBERIRSEN – Entdeckungsreiche Heilkräuterwanderung durch Wiese, Feld und Wald – naturkundlicher Spaziergang in Oberirsen – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen lädt am Samstag, 24. Juni zu einer circa zweistündigen Heilkräuterwanderung ein. Direkt vor der Tür wächst eine große Vielzahl an Heilkräutern. Es gilt den Blick für die heimischen Kräuter am Wegesrand zu öffnen. Bei der Veranstaltung unter der Leitung von Christel Pohlhausen und Ellen Dittrich erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes rund um das Thema. Anregungen für die Sinne: riechen, schmecken und tasten, bieten nicht nur die vielen Kräuter, sondern auch die Kostproben aus diesen Heilkräutern, die die Teilnehmenden zum Abschluss probieren können.

Die Kursgebühr beträgt 13 Euro. Kinder die mit dabei sein möchten, sind kostenfrei in Begleitung der Eltern dazu eingeladen. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr, Gartenweg, 57635 Oberirsen-Rimbach. Die gleiche Wanderung wird nochmals am Samstag, 19. August angeboten. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.