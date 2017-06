Klassentreffen in Altenkirchen

Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Klassentreffen der Jahrgangsstufe 1937/1938 in Altenkirchen – Ganz spontan hatte Walter Dick zum Klassentreffen eingeladen. Aus den alten Konfirmationsurkunden hatte er sich die Namen der damaligen Schüler herausgesucht und zum Klassentreffen eingeladen. 23 ehemalige Schüler trafen sich im Cafe Schneider in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. Bei Kaffee und Kuchen plauderten sie über die alten Zeiten. In der Volksschule in der Siegener Straße wurden sie 1943 eingeschult. Ab dem vierten Schuljahr besuchten die Mädchen und Jungen die Schule am Schlossplatz. Viele erinnerten sich noch an ihren Lehrer Heinz Krämer, der wohl sehr beliebt war und von dem einige Damen noch heute schwärmen. (rewa) Foto: Renate Wachow