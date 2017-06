Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Medienkompetenz macht Schule – SPD besucht Kreismedienzentrum – Schon seit einigen Jahren hält die Digitalisierung in den Schulen des Kreises Altenkirchen Einzug. Dies nahmen die SPD Fraktionen des Stadt- und Verbandsgemeinderates zum Anlass das Kreismedienzentrum auf der Glockenspitze aufzusuchen. Axel Karger und Dirk Schweitzer, Leiter der Einrichtung, führten die Besucher durch die Räumlichkeiten und beschrieben die Wandlung von der „Kreisbildstelle“ bis zur heutigen Aufgabenstellung. Früher wurden hauptsächlich Filme von Lehrern zur Unterrichtsgestaltung ausgeliehen. Dies geschieht heute zwar auch noch, das Medienzentrum verfügt über eine große Anzahl von Lehr- und Unterhaltungsfilmen, aber in Zeiten von Google, Wikipedia und Facebook rückt das Internet und der Umgang damit mehr in den Vordergrund. In Fortbildungen werden Lehrer und Lehrerinnen der Grund- und weiterführenden Schulen auf den neuesten Stand gebracht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Implementierung des MedienkomP@ss in den Schulen gelegt. Mit diesem Pass möchte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium gewährleisten, dass Medienbildung als integraler Bestandteil in den unterschiedlichen Fächern verankert wird. Das Medienzentrum unterstützt dabei in Sachen Medienkonzeptentwicklung und macht dabei konkrete Angebote, wie die Schulen in ihrer aktiven Medienarbeit unterstützt werden können. In mehreren Kooperationen mit Bildungsträgern im Kreis stellt sich das Medienzentrum der gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Digitalisierung. So wurde zum Beispiel die Kooperation mit der Ev. Landjugendakademie gelobt, wo diverse Veranstaltungen in Sachen Fake News, Rechtspopulismus und soziale Medien durchgeführt wurden.

„Rheinland-Pfalz ist Vorreiter in Sachen Digitalisierung der Schulen“, betonte Heijo Höfer, MdL. „Darauf darf man sich aber nicht ausruhen. Man muss den technischen Fortschritt immer im Auge behalten“. Er erinnerte dabei an die Zusammenarbeit der Schulträger, des Landes und die bundesweiten Bemühungen der Kultusministerkonferenz, Medienbildung bundesweit voranzubringen. Digitalisierung an Schulen sei dabei lediglich ein Baustein der Digitalstrategie der Landesregierung.

„Wir als Verbandsgemeinde sind froh, Dirk Schweitzer, Lehrer an der Pestalozzi-Schule in Altenkirchen, gerade für unsere Grundschulen in der Verbandsgemeinde als Ansprechpartner zu haben“, stellte Fraktionssprecher Bernd Lindlein fest. „Medienkompetenz macht Schule“ läuft aktuell an den Grundschulen an und es haben sich bereits einige Grundschulen im Kreis um die begehrten Fördermittel beworben. Als stellvertretender Vorsitzender des Elternbeirates des Westerwaldgymnasiums, welches sich momentan im Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ befindet, wies Lindlein darauf hin, dass die Schule bereits große Fortschritte mache.

Karger und Schweitzer war es wichtig, klarzustellen, dass das Medienzentrum nicht nur für Schulen und Lehrer da sei. Jeder Bürger könne sich an sie wenden. Als Beispiel nannten sie, dass man technische Geräte ausleihen kann, wie beispielsweise GPS-Geräte zum Geocaching, oder die Digitalisierung von alten Filmen. „Ich habe noch etliche alte Filme. Da kann ich sie ja vorbeibringen“, freute sich das Stadtratsmitglied Werner Kuss.

Schulen, Kindertagesstätten und staatlich anerkannte Träger und Einrichtungen der Weiterbildung können die Angebote des Medienzentrums kostenfrei nutzen. Fraktionssprecherin Daniela Hillmer-Spahr bedankte sich bei Axel Karger und Dirk Schweitzer für die Gastfreundschaft und die ausführlichen Informationen.