Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

REGION – Das „Ausbildungs-Ass“ ehrt die besten Ausbilder Deutschlands – Erwin Rüddel ruft zur Teilnahme an diesem bundesweiten Wettbewerb auf – „Auch hier im Landkreis Altenkirchen können sich Unternehmen und Initiativen, Institutionen und Schulen ab sofort wieder um die Auszeichnung ‚Ausbildungs-Ass‘ bewerben. Mit dem Preis, den die Wirtschaftsjunioren Deutschlands gemeinsam mit den Junioren des Handwerks und einer Versicherungsgruppe vergeben, wird besonderes Engagement in der Ausbildung ausgezeichnet“, informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Mit dem „Ausbildungs-Ass 2017“ wird das Engagement von Unternehmen und Initiativen gewürdigt, die die duale Ausbildung besonders voranbringen. Denn Ziel ist es, dass jeder Jugendliche in unserem Land eine Chance auf eine gute Ausbildung bekommt. „Dazu ist es wichtig, dass es engagierte Unternehmen und Initiativen gibt, die sich mit Leidenschaft und Herzblut dafür einsetzen. Das ‚Ausbildungs-Ass‘ ist eine gute Möglichkeit, dieses Engagement zu würdigen und vorbildliche Unternehmen sowie Initiativen bekannt zu machen“, merkt der Abgeordnete an.

„Ich bin sicher und weiß, dass es hier in der Region des Landkreises Altenkirchen spannende Unternehmen und Initiativen gibt, die den Titel ‚Ausbildungs-Ass 2017‘ verdienen. Deshalb möchte und kann ich dazu ermutigen, die Chance zu nutzen und sich um diese Auszeichnung zu bewerben“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Das „Ausbildungs-Ass“ wird bereits zum 21. Mal vergeben und ist mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 15.000 Euro dotiert. Bewerben können sich Unternehmen und Handwerksbetriebe, die sich in hohem Maße für die Ausbildung einsetzen, sowie Schulen, Initiativen und Institutionen in Deutschland, die an außer-, überbetrieblichen oder schulischen Initiativen mitwirken.

Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Das „Ausbildungs-Ass“ wird am Montag, 23. Oktober, im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie verliehen. Bewerbungen sind online bis zum Montag, 31. Juli, möglich. Weitere Informationen gibt es unter: www.ausbildungsass.de