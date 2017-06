Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Müllentsorgung auf Kosten anderer „Auf dem Uhlenberg“ am Schießstand – Bereits seit Januar wird regelmäßig Müll, augenscheinlich aus einem privaten Haushalt, in den AWB-Müllgefäßen des Schützenhauses Birken-Honigessen in nicht geringen Mengen entsorgt. Genutzt werden die graue Restmülltonne und die gelbe Wertstofftonne. Die letzte illegale Müllentsorgung ereignete sich am Sonntag, 28. Mai, zwischen 11:30 und 14:00 Uhr. Um auf das Gelände des Schützenhauses zu gelangen, wird offensichtlich das verschlossene Tor aus der Verankerung gehoben und anschließend wieder eingesetzt.

Die Polizeiwache Wissen sucht nun Zeugen, die in irgendeiner Weise Hinweise, insbesondere zu auffälligen Fahrzeugen, machen können. Infos bitte an die Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/935-0 oder per Mail an pwwissen@polizei.rlp.de.