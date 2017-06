Maulsbacher Schützen in der Region gewandert

Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

MAULSBACH – Vatertagtour des Schützenverein Maulsbach – Schützen wanderten über Rettersen und Hasselbach nach Kraam – An Christi Himmelfahrt trafen sich die Maulsbacher Schützen um 09:45 Uhr um gemeinsam am Gottesdienst in der Kirche zu Mehren teilzunehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Heuten das amtierende Königspaar Königin Marita I. mit Prinzgemahl Gerd Peter sowie die Schülerprinzessin Jana Brankers und alle Mitwanderer. Die über 40 Mann starke Truppe der Männer geführt von Hauptmann Burkhard Asbach startete über den Schlag in Richtung Fiersbach. An einem idyllischen Plätzchen an einer Waldlichtung zwischen Fiersbach und Rettersen wurde erstmal gemütlich eine kleine Stärkung zu sich genommen, bevor sie weiter Richtung Hasselbach wanderten. Dort angekommen war Mittag angesagt. Frisch gestärkt mit leckeren Dingen vom Grill, ging es weiter durch Forstmehren zur Grillhütte nach Kraam, wo an diesem Tag „Rock am Grill“ gefeiert wurde.

Die Frauen und Kinder des SV Maulsbach mit Königin Marita I. wanderten zum Mehrbachstübchen in Forstmehren. Dort wurde gemeinsam zu Mittag gegessen. Am frühen Nachmittag trafen sich beide Gruppen an der Grillhütte in Kraam, um den Tag in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen. (stk) Fotos: Privat