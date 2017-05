Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sechs Tage Ausspannen an der Mosel mit dem DRK – „Warum in die Ferne schweifen?“, so Anne Schneider vom DRK-Kreisverband in Altenkirchen. „Seit über 25 Jahren sind wir mit Senioren im Rahmen von Betreuten Reisen unterwegs und haben in diesem Jahr mal ein Ziel in der Heimatregion angesteuert.“ In Zeltingen-Rachtig war die Gruppe in einem 3 Sterne Hotel untergebracht und machte jeden Tag Ausflüge in der bekannten Weingegend. Die Sonne verwöhnte die Urlauber. Auf der Anreise stand schon der Besuch der Orte Alken und Cochem auf dem Programm. Am nächsten Tag ging es nach Beilstein, einem Juwel an der Mosel. Der herrliche Ausblick und der Besuch im Kloster rundeten das Tagesziel ab.

Ein weiteres Ausflugsziel war Trier. Nach einer Stadtrundfahrt verteilte sich die Gruppe bei sommerlichen Temperaturen in Eiscafes und natürlich auch in den Trierer Dom. Mit dem Schiff ging es von Bernkastel-Kues nach Traben-Trabach und auf dem Rückweg fand die Gruppe Einkehr im Kloster Machern. Die letzte Tagesfahrt ging nach Bernkastel-Kues, wo die reiselustigen Senioren durch die wunderschönen Gassen der Stadt schlenderten.

Wer Kontakt, Abwechslung und Sicherheit sucht, dem steht der DRK-Kreisverband Altenkirchen mit Rat und Tat in Sachen „Seniorenreisen“ zur Seite. Bei den Gruppenreisen finden die Reisegäste Spaß am Reisen, viele neue Eindrücke, Begegnungen aber auch Hilfe, wenn es nötig ist. Begleitet wurden die Gäste von Dagmar Schuhen aus Nauroth und Anne Schneider aus Altenkirchen. Eberhard Schreiner vom RSB Müller in Hachenburg chouffierte die Urlauber mit dem Bus durch das Moseltal.

Reise-Interessierte können sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Kölner Straße 97, 57610 Altenkirchen, Telefon: 02681-800642, Anne Schneider, über künftige Fahrten informieren.