Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr in Leuterod, Mogendorf, Otzingen, Siershahn und Staudt erhalten Spende

Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

WIRGES – Spende für Verbandsgemeinde Wirges – 2.000 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ für die Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr – Über insgesamt 2.000 Euro aus der „evm-Ehrensache“ können sich fünf Vereine aus der Verbandsgemeinde Wirges freuen. Den Spendenbetrag übergab Ulrich Botsch, Kommunalbereuter, gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ortseifen, an die begünstigten Institutionen. „Ich freue mich, dass wir mit Hilfe der evm die vorbildliche Arbeit der begünstigten Vereine unterstützen können“, erklärt Michael Ortseifen. „Ehrenamtliche Tätigkeiten, wie das Engagement in einer Freiwilligen Feuerwehr, sind enorm wichtig für die Sicherheit und den Zusammenhalt innerhalb unserer Region“. Die fünf Fördervereine wollen das erhaltene Spendengeld für die Jugendfeuerwehren nutzen. Jeweils 400 Euro erhalten die Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr in Leuterod, Mogendorf, Otzingen, Siershahn und Staudt. „Wir sind sehr stolz auf unsere kleinsten Mitglieder, denn sie sind die Zukunft und Garanten für den weiteren Bestand unserer örtlichen Freiwilligen Feuerwehren“, erklärt der Bürgermeister abschließend.